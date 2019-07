Arrestato confessa omicidio influencer

(ANSA) - MOSCA, 31 LUG - L'uomo arrestato per l'omicidio della giovane influencer russa Ekaterina Karaglanova ha confessato di aver ucciso la ragazza con "non meno di cinque coltellate al collo e al petto". Lo riporta l'agenzia Ria Novosti, pubblicando un breve video della confessione al Comitato Investigativo. L'agenzia di stampa statale russa identifica il presunto omicida come Maksim Gareyev, 33 anni.