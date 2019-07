Marchioni, da Cechov ai Soliti Ignoti

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Dopo quattro anni di Cechov, prendo una boccata di ossigeno con una sana commedia". A raccontarlo è Vinicio Marchioni che per il ritorno a teatro nella prossima stagione ha scelto di dirigere e interpretare un vero e proprio cult come I soliti ignoti, caposaldo della commedia all'italiana, che nel 1958 mise insieme Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Totò, Claudia Cardinale (ancora giovanissima e sconosciuta) con Tiberio Murgia e Memmo Carotenuto e Mario Monicelli dietro la macchina da presa.

Debutto, il 18 dicembre all'Ambra Jovinelli di Roma e poi in tournée, Marchioni vestirà i panni di Peppe er Pantera con anche Augusto Fornari, Vito Facciolla e Antonio Grosso. "Finalmente porto in scena la mia balbuzie e ci scherzo su", confessa l'attore, che sarà anche nel film L'uomo del labirinto di Donato Carrisi con Dustin Hoffman e Toni Servillo. Quasi finito Il terremoto di Vanja, suo documentario che porta Cechov nei luoghi d'Italia colpiti dal sisma.