Cc ucciso: procura, ancora punti oscuri

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - "Ci sono ancora diversi aspetti su cui dobbiamo lavorare e fare degli approfondimenti. Ci sono indagini in corso ma dire a distanza di 3 giorni che non ci siano ancora aspetti oscuri sarebbe quantomeno precipitoso".

Così il procuratore reggente di Roma Michele Prestipino ha risposto ad una domanda durante la conferenza stampa per ricostruire l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.

"Vorrei esprimere disappunto e dispiacere per le ombre e i presunti misteri che sono stati sollevati e diffusi in merito a questa vicenda", gli ha fatto eco il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargaro. "La ricostruzione attenta e scrupolosa ha dimostrato la correttezza e regolarità di questo intervento - ha sottolineato -, analogo e ricorrente nella città di Roma".