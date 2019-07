Anac,autostrade esigua spesa manutentiva

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Esclusi casi particolari, come alcune autostrade di montagna, per tutte le altre concessionarie esaminate dell'indagine Anac sulle concessioni autostradali, studio realizzato a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova, "la spesa complessivamente sostenuta per la manutenzione delle opere d'arte ammonta mediamente al 2,2% della spesa complessivamente prevista dal Piano economico finanziario" (Pef). Percentuale che, sottolinea l'Autorità "appare estremamente esigua in relazione sia all'importanza delle opere d'arte rispetto alle infrastrutture, sia ai complessivi investimenti previsti dai Pef". Tra le opere d'arte sono compresi anche ponti e viadotti.