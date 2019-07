Kabul,attacco contro vice Ghani,20 morti

(ANSA) - KABUL, 29 LUG - Almeno 20 persone sono state uccise da un attacco armato a Kabul contro l'ufficio del Green Trend, il movimento politico di Amrullah Saleh, ex ministro dell'Interno e candidato alla vicepresidenza in ticket con il presidente uscente Ashraf Ghani. Il portavoce del Ministero dell'Interno, Nasrat Rahimi, ha parlato di altre 50 persone rimaste ferite. Diverse persone armate si sono asserragliate nell'edificio per sei ore prima di essere uccise dalle forze di sicurezza, ha spiegato Rahimi.