Iran: Gb esclude scambio di petroliere

(ANSA) - LONDRA, 29 LUG - Il nuovo governo britannico di Boris Johnson esclude uno 'scambio di petroliere' con l'Iran, dopo il sequestro del cargo Stena Impero nello stretto di Hormuz seguito al blocco della nave iraniana Grace 1 al largo di Gibilterra. "Non si tratta di fare un baratto - ha tagliato corto alla Bbc il neoministro degli Esteri, Dominic Raab -, ma di far rispettare il diritto internazionale" sulla navigazione.

Londra considera legale il sequestro della Grace-1, ma non quello della Stena Imper; Teheran afferma l'esatto contrario.