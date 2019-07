Incassi, Men in Black debutta in vetta

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Nell'estate cinematografica che per la prima volta non conosce soste, Men in Black International esce e conquista la vetta dei film più visti nel weekend con 1 milione 102mila euro di incasso, "rubando" la scena al nuovo capitolo Spiderman: Far From Home, che guadagna poco più di un milione e vola oltre i 10 milioni in tre settimane. Scivola di una posizione anche Serenity - L'isola dell'inganno, thriller che registra 373mila euro (920mila euro in 5 settimane), davanti a Toy Story 4 con 328mila (5.5 milioni in totale) e in discesa di due posizioni. Edison - L'uomo che illuminò il mondo, biopic di Alfonso Gomez-Rejon, è quinto con 218mila euro (774mila in 2 settimane). Seguono due horror: il debutto di Midsommar - Il villaggio dei dannati, che porta a casa 217mila euro nel fine settimana, e Annabelle 3 con 166 mila euro (3.3 milioni in un mese). Chiudono i film formato famiglia Birba - Micio Combinaguai, Pets 2 e Aladdin. Totale box office 4 milioni, +19% rispetto a una settimana fa e +75% sul 2018.