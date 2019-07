Di Maio: indagine 20 anni fondi partiti

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - "In questi giorni dobbiamo approvare la commissione d'inchiesta per i fondi ai partiti, ho saputo che i capigruppo della Lega hanno chiesto che si indaghi solo sulle ultime due legislature ma per noi non va bene". Così Luigi Di Maio. "Con Salvini non ne ho ancora parlato, ma noi abbiamo chiesto che la commissione faccia luce sugli ultimi vent'anni - ha aggiunto il capo politico del M5S e vicepremier -, per capire chi ha preso soldi, dove li ha messi, in quale fondazione o associazione. Noi siamo trasparenti e vogliamo che si approvi una seria commissione di inchiesta".