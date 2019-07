Crolla tetto piscina a Trieste,no feriti

(ANSA) - TRIESTE, 29 LUG - Attimi di paura nel primo pomeriggio a Trieste dove è crollato il tetto di una piscina situata lungo le Rive cittadine. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. "Fortunatamente al momento del crollo non c'era nessuno. Se ci fossero state persone, sarebbero tutte morte", ha spiegato il Comandante dei Vigili del Fuoco di Trieste, Mauro Luongo, poco dopo essere intervenuto, con tre squadre, alla piscina comunale 'Acquamarina' dove l'intera copertura, di oltre 500 metri quadrati di struttura in cemento, è improvvisamente crollata. "Un crollo strano", che ha provocato "solo danni materiali" , ha precisato Luongo, per una struttura "relativamente giovane". Sul posto anche l'assessore comunale, Giorgio Rossi, e il magistrato di turno che aprirà un fascicolo per appurare le cause del disastro che ha portato al crollo dell'intero solaio. La struttura, conclude il Comandante dei Vigili del Fuoco di Trieste, è stata posta sotto sequestro.