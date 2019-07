Cc ucciso, procura Novara apre fascicolo

(ANSA) - NOVARA, 29 LUGLIO - La Procura di Novara ha aperto un fascicolo per il post "uno di meno" riferito al vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Vilipendio delle forze armate è il reato ipotizzato al momento contro ignoti. "Dobbiamo fare accertamenti a fronte delle ultime notizie", spiega al riguardo il procuratore di Novara, Marilinda Mineccia. Eliana Frontini, la docente che dopo essersi scusata per il post ha negato di averlo scritto, è stata denunciata per diffamazione da alcuni sindacati di polizia.