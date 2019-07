Foto americano bendato apre sito Cnn

(ANSA) - NEW YORK, 28 LUG - La foto di uno dei due americani fermati per l'omicidio del carabiniere a Roma, Gabriel Natale-Hjorth, con gli occhi bendati, apre il sito della Cnn, che parla di "un'immagine scioccante" e riferisce dell'avvio delle indagini sullo scatto. La foto rimbalza anche sugli altri media americani, dal Washington Post al Los Angeles Times che, citando le autorità italiane, parlano di "atto illegale".La Cnn precisa che l'autenticità della foto, inizialmente trapelata via stampa, è stata confermata dalla polizia che ha aperto due indagini, una sul perché il ragazzo era bendato e l'altra per accertare chi ne ha favorito la pubblicazione. Il Washington Post parla di "nuovi dettagli" nel caso dell'uccisione del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, facendo riferimento alla foto di Natale-Hjorth bendato. Uno scatto definito "intollerabile" citando i commenti delle autorità italiane.