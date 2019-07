Boko Haram compie massacro a funerale

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - A bordo di motociclette e con mitragliatrici montate su jeep e pickup, terroristi islamici di Boko Haram sono tornati a colpire in Nigeria, facendo irruzione ad un funerale e sparando sulla folla. Almeno 50 morti - almeno 65 morti, secondo altre fonti - il bilancio dell'attacco, raccontano dei testimoni alla Bbc.

L'attacco è avvenuto in un villaggio nei pressi di Maiduguri, capoluogo dello stato settentrionale del Borno. Sconfitta militarmente sul territorio alcuni anni fa, la sanguinaria setta ha ricominciato una escalation di attacchi nei suo tradizionali territori, nel nord-est della Nigeria, dopo avere esteso la sua guerra anche ai vicini Niger, Ciad e Camerun. In 10 anni di terrorismo, Boko Baram (nome che vuol dire "Ciò che è straniero è impuro") ha provocato la morte di decine di migliaia di civili, almeno due milioni di sfollati, ha rapito centinaia di ragazze e dal 2015 è indicata come l'organizzazione terroristica più sanguinaria al mondo dall' Institute for Economics and Peace.