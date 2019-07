Malpensa, via a primo volo dopo trasloco

(ANSA) - MALPENSA, 27 JUL - Il primo volo 'ex Linate', un Alitalia direzione Fiumicino (Roma), è decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa dalla pista '35 Right' alle 6.43.

Dopo la chiusura nella notte dello scalo cittadino di Milano Linate, che rimarrà chiuso per tre mesi per il restyling della pista e della struttura, da oggi gran parte dei voli 'traslocati' dal city airport partirà dalle piste varesine.

Oltre una cinquantina i giornalisti, fotografi e operatori tv che direttamente dalla pista, con pettorine catarifrangenti, hanno seguito il primo rullaggio del volo 'ex Linate' all'alba diretto a Fiumicino.