Hong Kong: lacrimogeni contro corteo

(ANSA) - HONG KONG, 27 LUG - La polizia di Hong Kong ha lanciato oggi gas lacrimogeni contro i dimostranti scesi in strada nella metropoli nonostante il divieto delle autorità.

Sempre vestiti di nero, i dimostrati hanno invaso le strade di Yuen Long, lo stesso quartiere dove domenica scorsa una gang di diverse decine di uomini in maglia bianca armati di bastoni e spranghe ha attaccato nella locale stazione della metropolitana le persone vestite di nero di ritorno dalla marcia di Civil Human Rights Front.

La polizia si era rifiutata di concedere l'autorizzazione per la manifestazione odierna ma i dimostrati hanno deciso di ignorare il divieto delle autorità proprio in segno di protesta per l'attacco di domenica scorsa che aveva provocato almeno 45 feriti.