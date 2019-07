Hong Kong: corteo disperso con la forza

(ANSA) - HONG KONG, 27 LUG - La polizia di Hong Kong ha usato la forza per disperdere un gruppo di manifestanti che aveva presidiato la stazione della metro, rifiutandosi di lasciare la zona. Indossando caschi e imbracciando i manganelli, i poliziotti sono intervenuti nella stazione di Yuen Long dove un centinaio di dimostranti si è rifugiato per proteggersi dai lacrimogeni sparati durante il corteo di protesta del pomeriggio. Alcuni agenti hanno lanciato i manganelli contro i manifestanti, spingendoli a scappare. Nella manifestazione del pomeriggio, almeno 9 persone sono rimaste ferite negli scontri tra la polizia e i dimostranti.

Cinque dei feriti sono in gravi condizioni, mentre altre 4 sono in condizioni stazionarie. Le fonti non hanno fornito ulteriori informazioni sui feriti, ma il governo afferma che la loro età va dai 22 ai 56 anni.