Annaffiano fiori,2 donne morte folgorate

(ANSA) - NARDO' (LECCE) 27 LUG - Due donne, vicine di casa, sono morte folgorate da una scarica elettrica a Nardò, in Salento. Secondo quanto si apprende, la prima donna è rimasta folgorata mentre stava innaffiando delle piante in giardino; l'altra donna, accorsa per prestare aiuto alla vicina, è stata colpita da un'altra scossa elettrica ed è morta. Sul posto investigatori e personale del 118.