Usa, Teheran testa missile medio raggio

(ANSA) - NEW YORK, 26 LUG - L'Iran ha testato il lancio di un missile a medio raggio all'interno dei suoi confini. Lo riferisce un funzionario dell'amministrazione Trump, precisando che il test è stato condotto mercoledì senza alcuna minaccia per le forze americane nell'area.

Il test arriva in un momento di alta tensione fra Teheran e Washington, che chiede all'Iran di smantellare il suo programma nucleare se vuole un alleggerimento delle sanzione. Il segretario di Stato Mike Pompeo si è detto disponibile nelle ultime ore a volare a Teheran per spiegare alla popolazione la politica di massima pressione americana.