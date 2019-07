No a domiciliari comunità,meglio carcere

(ANSA) - SIENA, 26 LUG - Ha ritenuto troppo severo il regime di vita all'interno della comunità per il recupero di tossicodipendenti dove si trovava in detenzione domiciliare e, una volta evaso, ha chiamato i carabinieri riferendo di preferire il carcere e chiedendo di essere arrestato.

Protagonista un 59enne residente in provincia di Siena, fuggito dalla comunità di recupero nel Pistoiese, che è stato prontamente rintracciato e fermato dagli uomini dell'Arma. L'uomo è stato poi arrestato per evasione e associato al carcere di Santo Spirito a Siena a disposizione dell'autorità giudiziaria.