Muselli, da Gomorra a La terra promessa

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 26 LUG - Niente tatuaggi, niente capelli rasati, niente aria da boss come in Gomorra ma baffetti anni '40 e un cappello nero di paglia come il pubblico lo vedrà ne La Terra Promessa a incorniciare due occhi azzurri che scrutano l'interlocutore e non stanno mai fermi. Al festival di Giffoni è arrivato Arturo Muselli, 36enne attore, regista e fotografo, sulle scene come lui stesso racconta all'ANSA da quando aveva 16 anni fino alla consacrazione televisiva nel ruolo del boss Sangue Blu in Gomorra. "Una grandissima esperienza quella della fiction di Sky - spiega - che non vedo l'ora di ricominciare nella nuova stagione. Ma sto lavorando anche su altre cose. Adesso ad esempio vengo direttamente dalla Romania, dove stiamo girando La terra promessa di Ricky Tognazzi con Luisa Ranieri".

Ma nel futuro di Muselli c'è anche Ozpetek. "Sarò anche nella versione teatrale di Mine Vaganti nel ruolo che al cinema fu di Riccardo Scamarcio".