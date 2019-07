Fondo inclusione con indennità sindaco

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 26 LUG - Il sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis e l'assessore alla Cultura Ada Urbani, dall'inizio del mandato hanno rinunciato all'indennità di amministratori con la quale è stato istituito uno speciale fondo a sostegno dei cittadini e delle associazioni del territorio (cui sono andati già più di 17 mila euro). Il tutto finalizzato ad interventi di emergenza sociale e alla realizzazione di microprogetti di inclusione in collaborazione con la rete del 'terzo settore'.

Nell'ultima seduta, la Giunta ha individuato le modalità di destinazione delle risorse per i sei mesi finali del 2018. La somma è stata destinata a privati e associazioni che avevano fatto richiesta di contributi per realizzare progetti di inclusione sociale. La direzione Servizi alla Persona - riferisce il Comune - è già al lavoro per presentare alla Giunta ulteriori progetti che potranno godere dei fondi accantonati per i sei mesi del 2019.