Usa: Epstein trovato ferito in cella

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il finanziere miliardario Jeffrey Epstein è stato portato in ospedale dopo essere stato trovato ferito e semicosciente nella sua cella di prigione a New York.

Lo riferisce la Bbc.

Il 66enne, in attesa di processo per accuse di traffico sessuale e di transazioni sospette, è stato trovato in terra con ferite al collo.

Epstein si è dichiarato non colpevole di traffico sessuale e accuse di cospirazione. È detenuto al Metropolitan Correctional Center di New York dopo che la scorsa settimana gli è stata negata la libertà su cauzione.

Non è chiaro come Epstein si sia ferito e gli investigatori stanno lavorando per stabilire cosa è successo. Non si esclude un tentativo di suicidio o una aggressione, secondo fonti anonime citate da NBC News.

Epstein si trova ora in un ospedale di Manhattan ma le sue condizioni non sono state rese pubbliche.