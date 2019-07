Conte: cerco nuova maggioranza? Fantasie

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa è assolutamente fantasioso".

Così il premier Giuseppe Conte ai giornalisti che, al suo rientro a Palazzo Chigi, gli chiedono di commentare le frasi di ieri di Matteo Salvini dopo la sua informativa in Senato. "Non ho letto le parole di Salvini e non ho avuto la possibilità di vedere il video. Ma che io possa andare in Parlamento a cercare una maggioranza alternativa quando invece, com'è ben chiaro a leggere, andrei in Parlamento per trasparenza nei confronti dei cittadini e rispetto delle istituzioni, è una cosa assolutamente fantasiosa". "E' assolutamente fantasiosa l'ipotesi che viene ventilata che io voglia formare un partito - ha risposto ancora Conte -. Invito anche voi giornalisti, che dovete riempir pagine, a non fare i peggiori ragionamenti della prima Repubblica. Attenzione. Restituiamo alla politica la sua nobiltà, la sua nobile vocazione".