Bce:tassi fermi ma apre a futuri tagli

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,40%. E l'istituto centrale 'apre' a possibili nuovi tagli. Nel comunicato afferma che lascerà i tassi invariati ai livelli attuali o inferiori fino "almeno alla prima metà del 2020 e comunque per tutto il periodo di tempo necessario" per far risalire l'inflazione. Il Consiglio direttivo ha così aperto a una tempistica più ampia in cui è escluso un rialzo (prima era fino a metà 2020), e segnalando un possibile taglio.