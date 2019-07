Accorsi: Notte in 1994 più vivo che mai

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 25 LUG - "Leonardo Notte torna in 1994 e sarà più vivo che mai". A tranquillizzare i fedelissimi della serie 1992 e 1993 che hanno visto il personaggio principale colpito da un proiettile ed esanime sull'asfalto è Stefano Accorsi che lo interpreta e dalla cui idea è nata la serie di successo che sta per tornare su Sky e che è tornato, dopo 20 anni, al Giffoni Fim Fest.

"Innazitutto possiamo dire che è vivo. Cambierà? Mah, cambiare lo stile di un personaggio così non è possibile. Nel teaser che sta girando in questi giorni gli chiedono: 'Ma non eri morto?' e lui risponde beffardo: 'Ti piacerebbe...'" racconta Accorsi. "All'inizio delle riprese - dice - ci siamo detti: Notte è uno che è morto e non solo sopravvive alla morte ma addirittura torna mentre Berlusconi vince, con il 25%, da un'idea di Leonardo Notte. Poi nelle serie precedenti c'era un progetto riservato, quello della 'discesa in campo', Berlusconi aveva ancora dei dubbi. Ora non più e Notte diventa un personaggio 'liberatorio'".