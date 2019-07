Confini M.Bianco, Igm scrive a Farnesina

(ANSA) - AOSTA, 24 LUG - Si allarga la vicenda dei territori contesi sul Monte Bianco, dopo l'ordinanza di due Comuni francesi che per quattro giorni, a giugno, avevano imposto il divieto di atterraggio in parapendio in un'area che l'Italia ritiene propria. L'Igm (Istituto geografico militare), ricevuta la segnalazione dalla guardia di finanza di Entrèves, oggi ha scritto al ministero degli Esteri e, per conoscenza anche alle altri parti interessate, invitando la Farnesina ad attivarsi per trovare una soluzione. Nel 2017 a Torino delegazioni ministeriali italiane e francesi, l'Igm e il suo omologo d'oltralpe avevano stabilito che nessuno Stato avrebbe intrapreso azioni unilaterali nelle zone di confine.

Ricevuta la nota delle fiamme gialle, la procura di Aosta ha aperto un fascicolo per atti che non costituiscono notizia di reato (modello 45) e aspetta sviluppi. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha inoltrato tutta la documentazione alla Regione ed è in attesa di "fissare un incontro per discutere della questione".