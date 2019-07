Sanchez perde il primo voto di fiducia

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Pedro Sanchez ha perso al primo voto di fiducia per formare un governo in Spagna. Il leader socialista ha incassato 170 voti contrari e 124 a favore. Le astensioni sono state 52. Giovedì è in programma un nuovo voto: a differenza di oggi, a Sanchez basterà la maggioranza semplice del Congresso per essere incaricato premier. Il candidato alla presidenza del consiglio avrebbe avuto bisogno al primo voto di 176 voti a favore, cioè della maggioranza assoluta. Il leader del Psoe è rimasto molto al di sotto di questa cifra, ottenendo unicamente l'appoggio dei 123 deputati socialisti e del Partito regionalista di Cantabria. Colloqui sono in corso con varie formazioni politiche affinchè cambino il loro orientamento da qui a giovedì. Se dovessero andare in porto, e se i socialisti troveranno un accordo con Podemos, il leader del Psoe potrebbe farcela. I prossimi giorni saranno comunque cruciali e dall'esito dei negoziati dipenderà se la Spagna avrà un governo e se si profilerà il fantasma del ritorno alle urne.