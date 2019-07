Fmi, Pil Italia 2019 +0,1%, 2020 incerto

(ANSA) - NEW YORK, 23 LUG - Il Fmi conferma le stime per l'Italia per il 2019, quando il Pil è atteso crescere dello 0,1%. Riviste leggermente al ribasso quelle per il 2020: la crescita si fermerà al +0,8%, ovvero 0,1 punti percentuali in meno rispetto al +0,9% stimato in aprile. I risultati di quest'anno e il prossimo seguono il +1,7% registrato dal pil dell'Italia nel 2017 e il +0,9% del 2018.

Per il prossimo anno, osserva però il Fondo, "in Italia l'incertezza sulle prospettive di bilancio resta simile a quella riscontrata" in aprile "con un impatto sugli investimenti e la domanda interna".