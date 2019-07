Trump, falsa notizia su arresto 17 spie

(ANSA) - WASHINGTON, 22 LUG - "La notizia che l'Iran ha catturato spie della Cia è totalmente falsa. Zero verità.

Solo altre bugie e propaganda (come sul loro drone abbattuto) diffuse da un regime religioso che sta fallendo malamente e non ha idea di cosa fare. La loro economia è morta e peggiorerà molto. L'Iran è un caos totale": lo twitta Donald Trump commentando l'annuncio che Teheran ha arrestato 17 spie della Cia condannandole a morte.