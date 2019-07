Stop treni tra Roma e Firenze

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Dalle 5.40 è sospesa la circolazione ferroviaria fra Rovezzano e Firenze Campo Marte sulle linee Direttissima e convenzionale fra Roma e Firenze per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria, con ampie ricadute sul traffico ferroviario tra le due città. Ne dà notizia RFI. "E' in corso - prosegue la nota - la riprogrammazione del traffico ferroviario. Sul posto sono presenti le squadre tecniche di RFI". A causa della sospensione della circolazione, si registrano pesanti ritardi sia per i convogli sia da nord - Milano e Bologna - che da sud - Napoli.