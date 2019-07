Omelia:Borrelli sognava un'Italia pulita

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Francesco Saverio Borrelli "sognava un'Italia lontana dal malaffare, pulita e bella". È un passaggio dell'omelia questo pomeriggio al funerale dell'ex procuratore generale scomparso sabato scorso a Milano. "È stato un uomo che ha speso la sua vita per il bene comune, per l'onesta , per la giustizia" e per "la lotta alla corruzione". Parole a cui è seguito un lungo applauso della chiesa di Santa Croce gremita da magistrati, avvocati, autorità e comuni cittadini.