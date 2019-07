Incassi, Spider-Man ancora primo

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Mentre Avengers: Endgame batte Avatar e diventa il film campione d'incassi di tutti tempi, in Italia è Spider-Man Far From Home, con protagonista Tom Holland, a dominare per la seconda settimana la classifica Cinetel dei film più visti dell'ultimo weekend, con 1.485.131 euro, per un totale di 8.423.322 euro. Seguono due debutti: Serenity - L'isola dell'inganno, thriller diretto da Steven Knight, con Matthew McConaughey e Anne Hathaway che registra 388.747 euro; Edison - L'uomo che illuminò il mondo, biopic di Alfonso Gomez-Rejon, con Benedict Cumberbatch e Katherine Waterston, che ottiene 384.233 euro.

Seguono il film di animazione Toy Story 4, sceso dal terzo al quarto gradino con 258.274 euro, 5.114.388 in quattro settimane e l'horror Annabelle 3 con 231.470 euro (totali 3.045.153).

Totale box office 3.363.720 euro, +59,10% rispetto al 2018, 2.114.222.