Autonomia: Zaia, non è Paese serie A e B

(ANSA) - VENEZIA, 22 LUG - "I vantaggi dell'Autonomia sono l'efficienza e la responsabilità, soprattutto premiare le virtuosità, ma non si creerà un Paese di serie A e di serie B".

Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia. "Questa è una brutta manfrina - aggiunge - che non vogliamo più sentire". La verità, per Zaia, "è che da un lato i cittadini avranno risposte celeri e vedranno ridursi le catene decisionali. Dall'altro, per quanto riguarda i cittadini del Sud, finalmente riusciranno a misurare la qualità dei loro amministratori, perchè questa è la verità".