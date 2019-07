Alpinista ferito: oggi parte elicottero

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Verso le 5.30, ora di Islamabad (le 2.30 in Italia), è programmato il decollo dell'elicottero messo a disposizione dalle Autorità pachistane per raggiungere Francesco Cassardo, l'alpinista torinese rimasto ferito mentre scendeva il Gasherbrum VII. Lo si apprende alla Farnesina, che precisa che il volo avverrà se le condizioni atmosferiche lo consentiranno.

Il ministero degli Esteri e l'Ambasciata in Pakistan continuano a seguire la situazione, mantenendosi sempre in contatto con la famiglia. Anche il Ministro Enzo Moavero viene tenuto aggiornato. L'ultimo contatto odierno da parte dell'Unità di Crisi della Farnesina con il fratello dell'alpinista è stato intorno alle 23.00, ora locale in Pakistan.