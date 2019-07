Avengers: Endgame, più visto di sempre

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Ci sono voluti dieci anni ma alla fine, grazie anche ad un lavoro di strategia della Disney, Avatar ha perso la vetta di campione del box office: è stato detronizzato oggi da Avengers: Endgame per diventare il più grande film di tutti i tempi. Gli incassi di questo weekend infatti basteranno per scavalcare il totale di 2.7897 miliardi di dollari portati a casa dal capolavoro di fantascienza di James Cameron. Ad annunciarlo è stato il presidente della Marvel Kevin Feige durante il Comic-Con a San Diego.

Avengers: Endgame ha accumulato 853 milioni di dollari al botteghino nazionale, diventando il secondo film di maggior incasso in Nord America dietro Star Wars: Il risveglio della forza (936 milioni). A livello internazionale, ha raccolto un importante cifra di 1,9 miliardi, di cui in Cina (629 milioni), Regno Unito (114 milioni), Corea del Sud (105 milioni), Brasile (85 milioni) e Messico (77 milioni).