Harrelson, scritto nuova sceneggiatura

(ANSA) - GIFFONI VALLEPIANA (SA), 20 LUG - ''Ho scritto una nuova sceneggiatura, è pronta. S'intitola 'Le disavventure di Mr. Fitz e mi piacerebbe girarla''. Ad annunciarlo è Woody Harrelson, il divo di Hollywood, oggi protagonista di un lungo pomeriggio con i ragazzi del Giffoni Film Festival. La pellicola sarebbe così il suo secondo film da regista, dopo l'autobiografico Lost in London e in attesa di vederlo nei panni di un ammiraglio nel nuovo film di Roland Emmerich sulla seconda guerra mondiale, Midway.

''Il ruolo che più mi è piaciuto interpretare? Mi sono davvero divertito con Benvenuti a Zombieland'', risponde ai ragazzi l'attore, arrivato insieme alla moglie Laura e alle figlie Zoe e Makani. ''Abbiamo girato un secondo capitolo, che uscirà a ottobre. Non l'ho ancora visto, ma pare sia davvero molto divertente. E poi certo, è stato fantastico Hunger Games. Ni, non penso di essere un modello da seguire, anche se sono al centro dell'attenzione. Cerco di esserlo per la mia famiglia e i miei ragazzi''