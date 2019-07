British sospende voli per il Cairo

(ANSA) - LONDRA, 20 LUG - La British Airways ha annunciato la cancellazione a scopo "precauzionale" di sicurezza di tutti i suoi voli per il Cairo per una settimana, in seguito a un allarme sul rischio di azioni terroristiche contro il trasporto aereo verso la capitale egiziana emesso dal Foreign Office. Lo riporta stasera la Bbc, citando un portavoce della compagna di bandiera britannica.