Piero Angela, così la Luna mi stregò

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Mettere il naso sulla Luna? Certo che mi sarebbe piaciuto! Negli anni in cui seguivo le missioni spaziali, mi rivolsi al progettista dello Shuttle per sapere se anche i giornalisti avrebbero potuto puntare ad andare lassù. Mi rispose di sì, e allora chiesi di essere messo in lista". A 90 anni Piero Angela, la divulgazione fatta persona, non ha perso la curiosità e il gusto di incuriosire generazioni di spettatori. Perciò ha accettato l'invito del figlio Alberto a tornare insieme in tv, per la prima volta dopo Viaggio nel cosmo del 1998, per la serata evento Quella notte sulla Luna, in onda il 20 luglio in prime time su Rai1 a 50 anni dall'allunaggio. Da Cape Canaveral, nel punto dove partì il razzo, inizierà la ricostruzione dello speciale, tra uno studio virtuale, le immagini ridigitalizzate della Nasa, docufiction e interviste agli astronauti Buzz Aldrin e Michael Collins e a Gene Kranz, che diresse le operazioni di volo. Infine, il collegamento con la missione Beyond con Luca Parmitano.