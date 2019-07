Petroliera Gb bloccata da motovedette

(ANSA) - LONDRA, 19 LUG - La società armatrice Stena Bulk, proprietaria della petroliera britannica Stena Impero, ha confermato in una nota che la nave è stata bloccata oggi pomeriggio nello Stretto di Hormuz da alcune "piccole imbarcazioni e da un elicottero non identificati". La società ha aggiunto che da quel momento si sono interrotti i contatti con l'equipaggio, composto dal 23 persone. "Non abbiamo notizie di feriti", è scritto ancora nella nota della Stena Bulk, e al momento "la priorità è la sicurezza dell'equipaggio".