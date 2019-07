Carabiniere ferito da un colpo pistola

(ANSA) - TERNI, 19 LUG - Un carabiniere è rimasto ferito a una gamba, a Terni, sembra in modo non grave, da un colpo di pistola che lo ha raggiunto dopo che un uomo - fermato per un normale controllo - aveva dato in escandescenze. Quest'ultimo è stato bloccato e portato via dal 118.

I carabinieri erano giunti in supporto alla polizia dopo che l'uomo aveva cominciato a colpire i poliziotti con calci e pugni. Nel frangente sono stati esplosi in tutto quattro colpi di pistola. La dinamica non è ancora chiara.