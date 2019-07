Venezuela: ok Lega a risoluzione Ue

(ANSA) - STRASBURGO, 18 LUG - Lega e M5S hanno votato in modo contrapposto alla risoluzione sul Venezuela al Parlamento europeo. I leghisti hanno approvato il testo, mentre i pentastellati si sono astenuti. A votare a favore della risoluzione anche Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il Parlamento europeo ha chiesto agli stati membri di applicare "sanzioni supplementari" contro le autorità venezuelane responsabili delle violazioni dei diritti umani, sottolineando la sua "viva preoccupazione per la grave situazione di emergenza in Venezuela che sta mettendo seriamente a repentaglio la vita dei cittadini del paese". L'aula ha "ribadito il pieno sostegno al legittimo presidente ad interim, Juan Guaidó, e all'Assemblea nazionale, che è l'organismo democratico legittimo". La risoluzione è stato approvata dalla Plenaria a Strasburgo con 455 sì, 85 no e 105 astenuti.