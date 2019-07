'Notre-Dame, nessun allarme piombo'

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Non c'è alcun rischio per la salute" nelle scuole intorno a Notre-Dame. Lo ha assicurato il vicesindaco di Parigi Emmanuel Gregoire in conferenza stampa, riferisce Bfmtv. "Se ci fosse stato anche un minimo rischio, non avremmo riaperto le scuole, nemmeno a settembre", ha aggiunto, rispondendo all'inchiesta di Mediapart su alti livelli di piombo nelle scuole vicino alla cattedrale dopo l'incendio. E la pulizia approfondita degli istituti già annunciata si fa ogni anno e non è legata all'incendio, ha chiarito Gregoire.