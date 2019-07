Appendino, confronto sereno, c'è dialogo

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - "E' stato un confronto sereno, si è ricostituito un clima di dialogo". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al termine del confronto con la maggioranza pentastellata che amministra il capoluogo dopo le tensioni dei giorni scorsi. "Ci lasciamo alle spalle quello che è accaduto - aggiunge la prima cittadina - abbiamo fatto passi avanti importanti. Lunedì riprendiamo".

Nel corso della riunione, la sindaca e i consiglieri grillini hanno anche condiviso il nome del nuovo vicesindaco. Sarà Sonia Schellino, 53 anni, attuale assessora alle Politiche sociali.

"La ringrazio per avere accettato e per quello che farà", aggiunge la prima cittadina, annunciando che sarà condiviso anche il nome del nuovo assessore all'Urbanistica al posto di Guido Montanari, sollevato dall'incarico dopo i contrasti sul Salone dell'Auto. "Per questo ci prenderemo qualche giorno in più, rimandando a lunedì - conclude - il dialogo sugli aspetti politici sui temi che risultano essere ancora oggi divisivi".