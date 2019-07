A Locarno 'Maternal' e Ginevra Elkann

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Con Maternal (Hogar) di Maura Delpero - film che si presenta molto interessante perché racconta la convivenza di suore che hanno fatto o devono fare voto di castità in un centro per ragazze madri -, l'Italia prende parte al Concorso internazionale del 72/o Locarno Film Festival che si svolgerà dal 7 al 17 agosto nella città svizzera.

Una rassegna che punta - nelle parole del presidente Marco Solari e nelle scelte della neo direttrice artistica francese Lili Hinstin - alla massima libertà espressiva e indipendenza.

In Piazza Grande, Magari di Ginevra Elkann, nipote di Gianni Agnelli, con Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher, aprirà la manifestazione, prima mondiale e opera prima. E tanti sono i film: 128 quelli della selezione ufficiale di 246 complessivi scelti fra oltre 4.000 proposti. Premiata con il Leopard Club e presente fra le star Hilary Swank, mentre al critico e autore Enrico Ghezzi va il premio Utopia.