M5S: faremo pesare i nostri voti nell'Ue

(ANSA) - STRASBURGO, 17 LUG - "Faremo pesare i nostri voti nei prossimi mesi. Se i patti presi con il premier Conte" sul commissario italiano "non dovessero essere rispettati prenderemo atto che si è partiti con il piede sbagliato". Lo sottolineano fonti del M5S conversando con i cronisti all'Europarlamento. Sul sì a von der Leyen le stesse fonti spiegano: "Non votarla sarebbe stato un voltafaccia, non ci siamo rimangiati nessuna intervista. Sarebbe stata una grande anomalia se nessuna delle forze di governo in Italia fosse stata presente in maggioranza" a Strasburgo.