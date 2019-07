Francia:Borne nominata ministra Ecologia

(ANSA) - PARIGI, 17 LUG - In una nota diffusa a tarda notte, l'Eliseo ha confermato la nomina - anticipata dai media francesi - della ministra dei Trasporti, Elisabeth Borne, come ministra della Transizione ecologica e solidale, in sostituzione del ministro dimissionario travolto dalle polemiche sul suo stile di vita sfarzoso, Francois De Rugy.

Borne, responsabile del portafoglio Trasporti da due anni, era piazzata finora sotto all'autorità dello stesso ministero della Transizione ecologica. Contrariamente al suo predecessore, non avrà tuttavia il rango di 'ministro di Stato', il più importante nella gerarchia governativa francese.