Terremoto in Indonesia, paura a Bali

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Una scossa di terremoto sottomarina, ad una profondità di 91 chilometri, è stata registrata in Indonesia. Secondo quanto rilevato dall'Us Geological Survey, la magnitudo è stata del 5.7. Un tempio hindu nell'isola di Bali avrebbe riportato alcuni danni, così come alcune case a Banyuwangi. Non è stato diramato alcun allarme tsunami.