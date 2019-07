Tenta di uccidere moglie e figlia, preso

(ANSA) - BRESCIA, 16 LUG - Un uomo, nel Bresciano, ha tentato di uccidere a martellate la moglie e la figlia. È accaduto a Coccaglio, dove il 59enne è stato arrestato dai carabinieri. Nel garage l'uomo aveva anche alcune taniche di benzina che non si esclude volesse utilizzare per incendiare la casa. La moglie, di 51 anni, e la figlia, di 21, hanno riportato ferite lievi e sono state trasportate in ospedale. A lanciare l'allarme è stato il figlio della coppia che abita al piano di sotto.