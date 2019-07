Inter: Nainggolan convocato per tournée

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - C'è anche Radja Nainggolan nell'elenco dei 27 giocatori convocati da Antonio Conte per la tournée in Asia dell'Inter. Il belga resta ai margini del progetto ma partirà insieme ai compagni nel pomeriggio per Singapore, al contrario di Mauro Icardi che rimarrà a Milano, come già reso noto dal club nerazzurro sabato scorso. Tra i convocati anche l'infortunato Politano, mentre nei prossimi giorni si uniranno al gruppo in ritiro direttamente in Asia Godin, Vecino e Puscas, reduci dagli impegni con le nazionali.