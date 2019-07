Austin Butler sarà Elvis per Luhrmann

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Austin Butler sarà Elvis Aaron Presley nel film che Baz Luhrmann girerà sulla vita della leggenda del rock and roll. Lo ha annunciato Toby Emmerich, presidente di Warner Bros. Pictures Group.

Nel film - che rilancia l'onda lunga dei biopic musicali dopo il successo di Bohemian Rhapsody dedicato a Freddie Mercury e ai Queen e Rocketman su Elton John - il regista candidato all'Oscar Luhrmann ("Il grande Gatsby", "Moulin Rouge!") esplorerà la vita e la musica di Presley attraverso la lente del suo enigmatico manager, Colonnello Tom Parker, interpretato dal due volte premio Oscar Tom Hanks ("Forrest Gump", "Philadelphia"). La storia approfondirà la loro complessa relazione di oltre vent'anni, dall'ascesa alla fama di Presley fino alla sua celebrità senza precedenti, sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione e della perdita di innocenza in America.

Le riprese principali inizieranno all'inizio del 2020 nel Queensland, in Australia. Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Warner Bros.