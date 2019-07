Usa,scattata caccia a immigrati illegali

(ANSA) - NEW YORK, 14 LUG - Negli Stati Uniti la caccia agli immigrati illegali è scattata, ma in corso non ci sarebbero quei raid massicci promessi dal presidente americano Donald Trump.

Secondo quanto riferito da alcune associazioni per la difesa dei diritti civili, i raid sarebbero limitati e contenuti, simili a operazioni di routine.

All'interno dell'amministrazione Trump intanto cresce la frustrazione per la decisione del presidente Usa di annunciare pubblicamente e con anticipo i piani dell'Ice, l'agenzia governativa per il contrasto all'immigrazione clandestina.

L'annuncio ha messo, secondo indiscrezioni, a rischio le operazioni: gli agenti dell'Ice conducono solitamente le loro operazioni in gran segreto e puntano sull'effetto sorpresa per condurre gli arresti.